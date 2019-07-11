11 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Adriano gidiyor

Adriano gidiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.07.2019

 ile sözleşmesi sona eren ve gelecek sezon hangi takımda oynayacağı halen belirsizliğini koruyan Adriano ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

34 yaşındaki tecrübeli sol bek için ve Santos'un ardından Athletico Paranaense kulübünün de devreye girdiği ortaya çıktı.

Tolga Zengin idmanı izledi

Yeni sezon hazırlıklarına Riva'da devam eden 'ta sürprizi yaşandı. Siyah-Beyazlılar ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan kaleci Tolga Zengin, Beşiktaş'ın antrenman yaptığı sahanın yanından geçerken enteresan bir görüntü ortaya çıktı. Eski takımının antrenmanını bir süre izleyen Tolga, daha sonra yoluna devam etti.

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