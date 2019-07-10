10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Umut rafa kalktı
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Beşiktaş'ın bür süredir gündeminde olan Umut Meraş'ın transferi rafa kaldırıldı.
Bursaspor'un görüşmelerini tamamlaması için izin verdiği genç oyuncu konusunda kulüpler anlaşmaya varamayınca görüşmeler durduruldu. Siyah-beyazlıların Umut Meraş için yaptığı 'takas+para' önerisini kabul etmeyen Bursaspor'un, artık sadece nakit para tekliflerini değerlendirmeye alacağı belirtildi.
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