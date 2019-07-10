10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Dorukhan için zam yaptılar!
Giriş Tarihi: 10.07.2019
İtalyan ekibi Udinese, Beşiktaş’ın genç yıldızı Dorukhan Toköz için teklifini her geçen gün artırıyor.
Siyahbeyazlılara ilk olarak 7 milyon euro'luk bir öneri yapan, ardından teklifini 8 milyon euro'ya çıkartan Udinese, son olarak rakamı 8.5 milyon euro'ya kadar çıkardı. Başkan Fikret Orman'ın ise yöneticileriyle yaptığı görüşmede"10 milyon euro'dan daha düşük bir teklifi masaya getirmeyin" talimatı verdiği öğrenildi.
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