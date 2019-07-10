10 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

İdmanı bırakan Q7 korkuttu

İdmanı bırakan Q7 korkuttu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Çalışmalarına Riva'da devam eden siyah-beyazlılar, kondisyon yüklemesi yaparken, ağrı hisseden Quaresma, yapılan tedavinin ardından tedbir amaçlı olarak idmanı yarıda bıraktı.

Çalışmanın bir bölümünde ayağında ağrı hisseden 'ya sağlık ekibi müdahale ederken, Portekizli yıldız idmana devam etti. Ancak ağrılarının artması üzerine tecrübeli futbolcu, tedbir amaçlı olarak i dmanı yarıda bıraktı. Quaresma'nın önemli bir sorun yaşamadığı ve idmanlara devam edeceği belirtildi.
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