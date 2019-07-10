10 Temmuz 2019, Çarşamba
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İdmanı bırakan Q7 korkuttu
Giriş Tarihi: 10.07.2019
Çalışmalarına Riva'da devam eden siyah-beyazlılar, kondisyon yüklemesi yaparken, ağrı hisseden Quaresma, yapılan tedavinin ardından tedbir amaçlı olarak idmanı yarıda bıraktı.
Çalışmanın bir bölümünde ayağında ağrı hisseden Ricardo Quaresma'ya sağlık ekibi müdahale ederken, Portekizli yıldız idmana devam etti. Ancak ağrılarının artması üzerine tecrübeli futbolcu, tedbir amaçlı olarak i dmanı yarıda bıraktı. Quaresma'nın önemli bir sorun yaşamadığı ve idmanlara devam edeceği belirtildi.
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