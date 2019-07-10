10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Tyler Boyd'un Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Boyd'un önümüzdeki hafta siyah beyazlı ekibin yeni sezon kampına katılacağı öğrenildi.
Tyler Boyd Beşiktaş'ta!
Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 Giriş Tarihi: 10.07.2019
Beşiktaş, ABD'li futbolcu Tyler Boyd ile anlaşmaya vardı.
Transfer dönemini durgun geçiren Beşiktaş'ta ilk transfer geldi! Siyah beyazlı ekip 24 yaşındaki ABD'li forvet Tyler Boyd ile anlaşma sağladı.
Tyler Boyd'un Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Boyd'un önümüzdeki hafta siyah beyazlı ekibin yeni sezon kampına katılacağı öğrenildi.
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