10 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Tyler Boyd Beşiktaş'ta!

Beşiktaş ilk transferini yaptı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 10.07.2019 Giriş Tarihi: 10.07.2019

, 'li futbolcu ile anlaşmaya vardı.

dönemini durgun geçiren 'ta ilk transfer geldi! Siyah beyazlı ekip 24 yaşındaki 'li forvet ile anlaşma sağladı.

Tyler Boyd'un Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi. Boyd'un önümüzdeki hafta siyah beyazlı ekibin yeni sezon kampına katılacağı öğrenildi.

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