12 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan yapılandırma açıklaması

Beşiktaş'tan yapılandırma açıklaması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.07.2019

, mevcut finansal borçlarının 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırıldığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

" Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Şirketimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur

Saygılarmızla"

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