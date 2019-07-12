12 Temmuz 2019, Cuma
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"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
Beşiktaş'tan yapılandırma açıklaması
Giriş Tarihi: 12.07.2019
Beşiktaş, mevcut finansal borçlarının 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırıldığını KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Şirketimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır.
Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarmızla"
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