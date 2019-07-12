Beşiktaş'tan yapılandırma açıklaması

Beşiktaş, mevcut finansal borçlarının 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırıldığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:



"Şirketimiz; Aktif Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Halk Faktoring A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den oluşan Konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalamıştır.



Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.



Kamuoyunun bilgisine sunulur



Saygılarmızla"