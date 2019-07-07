Çin seferini iptal ettirdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, takımın Çin'e gitmesini istemiyor. Şenol Güneş'in "gitmeyelim" demesine rağmen takımı Çin'e götüren Başkan Orman, teknik patron Avcı'yı ise ikna edemedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, takımın Çin'e gitmesini istemiyor. Şenol Güneş'in "gitmeyelim" demesine rağmen takımı Çin'e götüren Başkan Orman, teknik patron Avcı'yı ise ikna edemedi. Avcı'nın, "Çin'e gitmek çalışma programı ortasında bize en az 10 gün kaybettirir" sözleri etkili olduğu öğrenildi.
8 GENCİN KADERİ RİVA'YA KALDI!
Teknik direktör Abdullah Avcı genç oyuncuların da yer aldığı bir kamp programı belirledi. Takımı Riva'da deneyecek olan Avcı ilk kampın ardından takımda kalacak ve gidecekler listesini yönetime sunacak. Riva kampı Utku, Alpay, Muhayer, Orkan, Bülent, Sedat, Oğuzhan ve Umut Nayır için belki de son şans olacak.
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