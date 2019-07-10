10 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kırkpınar güreşçisi Lens!

Kırkpınar güreşçisi Lens!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Sağlık kontrolünden geçen Lens’in göbeği için twitter’da binlerce yorum yapıldı Hollandalıyı güreşçilere benzeten de oldu, ‘Yeni transferlerimizi yemiş!’ diyen de.

Yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü başlayan 'ta sağlık kontrolünden geçen ve ardından sezonun ilk idmanına çıkan oyunculardan 'in göbeği dikkatlerden kaçmadı. Twitter'da Lens için binlerce yorum yapılırken, bu yorumlardan bazılarında taraftarlar olan kızgınlıklarını dile getirdiler. Bazı yorumlar da oldukça espriliydi.

İşte twitter'daki komik Lens tweet'leri:

* Lens, Quaresma'yı yedi!
* O göbek senin mi?
* Lens, kendisini takımda düşünmeyin Abdullah Avcı'yı yutmuş!
* Tosun gibi olmuşsun maşallah. Keşke birkaç gün önce gelseydin, seni 'da güreştirirdik!
* Güreş takımımızın değerli oyuncusu Lens!
* Çarşıdan aldık Lens, eve geldik Ailton!
* Lens ve göbeği, ayrı ayrı sağlık kontrolünden geçti!
* Yeni transferler nerede mi? Jeremain Lens yemiş hepsini!
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