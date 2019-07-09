09 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor

Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.07.2019

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ikinci antrenmanını Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptı.

Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, minik kale maç ve alan savunmasının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar ve tam saha taktik maçı ile sona erdi.

Antrenmana izinli olan ve ile ameliyat olan katılmadı.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.30'da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.



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