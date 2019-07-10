10 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sakatlandı

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sakatlandı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta, genç futbolcu  antrenmanda sakatlandı.

Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda, antrenman sırasında sakatlanan 18 yaşındaki 'ın sağ elmacık kemiğinde kırık meydana geldi. Kulübü'nden yapılan açıklamada, hastanede yapılan tetkiklerin ardından Rıdvan'ın ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi. Rıdvan Yılmaz'ın yerine kampa Ahmet Gülay'ın dahil edildiği bildirildi.

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