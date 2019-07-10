10 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak

Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , lig öncesi 7 hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçları beli oldu. 'ın oynayacağı 7 hazırlık mücadelesinin programı şöyle:

17 Temmuz Çarşamba
18:30 - Pendikspor ( ve )

21 Temmuz Pazar
18:30 Beşiktaş - Kocaelispor (Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

27 Temmuz Cumartesi
17:00 Beşiktaş - CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi
18:00 Beşiktaş - Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma
18:00 Beşiktaş - Udinese Calcio ()

4 Ağustos Pazar
17:00 Beşiktaş - Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

10 Ağustos Cumartesi
20:00 Beşiktaş - Panathinaikos (Atatürk Olimpiyat Stadı)
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