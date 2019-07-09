09 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Medel'in son talibi Marsilya

Medel'in son talibi Marsilya
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.07.2019

'ın Şilili yıldızı , transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Copa America'da mücadele eden ve üçüncülük maçında Arjantin'den Messi'ye attığı kafa ile gündeme gelen Şilili 'e şimdi de Marsiya'nın da talip olduğu iddia edildi.
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