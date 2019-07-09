09 Temmuz 2019, Salı
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Medel'in son talibi Marsilya
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Medel, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
Copa America'da mücadele eden ve üçüncülük maçında Arjantin'den Messi'ye attığı kafa ile gündeme gelen Şilili Medel'e şimdi de Marsiya'nın da talip olduğu iddia edildi.
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