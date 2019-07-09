09 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Igor Tudor'un Dorukhan ısrarı

Igor Tudor'un Dorukhan ısrarı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.07.2019

İtalya Serie A takımlarından Udinese, 'ın transferdeki gözde oyuncusu Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor.

İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre daha önceden 'a 8 milyon euro teklif eden Udinese'de teknik direktör Igor , sportif direktör Pierpaolo Marino ile buluşup teklifin arttırılmasını istedi.

Kontroller sürüyor

Dün akşam saatlerinde topbaşı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta 6 futbolcuya daha sağlık kontrolü yapıldı. Siyah-beyazlılarda , Vida, Loris Karius, Adem Ljajic, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay dün özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş orta sahasını Almanya'da buldu! Bedavaya gelecek Beşiktaş orta sahasını Almanya'da buldu! Bedavaya gelecek
Josef de Souza'dan Beşiktaş mesajı! Josef de Souza'dan Beşiktaş mesajı!
F.Bahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef denmişti ancak... F.Bahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef denmişti ancak...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör