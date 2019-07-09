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Igor Tudor'un Dorukhan ısrarı
Giriş Tarihi: 09.07.2019
İtalya Serie A takımlarından Udinese, Beşiktaş'ın transferdeki gözde oyuncusu Dorukhan Toköz'ün peşini bırakmıyor.
İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre daha önceden Beşiktaş'a 8 milyon euro teklif eden Udinese'de teknik direktör Igor Tudor, sportif direktör Pierpaolo Marino ile buluşup teklifin arttırılmasını istedi.
Kontroller sürüyor
Dün akşam saatlerinde topbaşı yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta 6 futbolcuya daha sağlık kontrolü yapıldı. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Vida, Loris Karius, Adem Ljajic, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay dün özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçti.
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