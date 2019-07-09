09 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Boyd'da sorun yok

Boyd'da sorun yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.07.2019

'ta genç oyuncu ile anlaşmaya varılması teknik heyeti sevindirdi.

Avcı'nın 'deyken de takip ettiği isim olan ABD'li oyuncunun futbol tarzını beğendiği ve oyuncunun saha dışı yaşantısı hakkında da olumlu bir geri dönüş aldığı öğrenildi.

Douglas'a 'özel' veto

Bir süredir 'ın listesinde yer alan Douglas'la tüm bağlantıların koparıldığı bildirildi. Teknik heyetin, geçtiğimiz sezon forması giyen Brezilyalı oyuncu için özellikle özel yaşantısıyla ilgili olumsuz rapor aldığı için bu transferden vazgeçildiği bildirildi.

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