09 Temmuz 2019, Salı
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Boyd'da sorun yok
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Beşiktaş'ta genç oyuncu Boyd ile anlaşmaya varılması teknik heyeti sevindirdi.
Avcı'nın Başakşehir'deyken de takip ettiği isim olan ABD'li oyuncunun futbol tarzını beğendiği ve oyuncunun saha dışı yaşantısı hakkında da olumlu bir geri dönüş aldığı öğrenildi.
Douglas'a 'özel' veto
Bir süredir Kartal'ın transfer listesinde yer alan Douglas'la tüm bağlantıların koparıldığı bildirildi. Teknik heyetin, geçtiğimiz sezon Sivas forması giyen Brezilyalı oyuncu için özellikle özel yaşantısıyla ilgili olumsuz rapor aldığı için bu transferden vazgeçildiği bildirildi.
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