09 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması

Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.07.2019

, kulübün ve grup şirketlerinin Türkiye Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzalandığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne kadar farklı basın organlarında yer alan, kulübümüzün ve grup şirketlerinin Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzaladığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankalar Birliği ile kulübümüz arasında futbol ailesinin vadesi geçmiş borçlarının ödenmesi ve mevcut kredilerin refiansmanına yönelik görüşmeler devam etmekte olup, sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır."

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