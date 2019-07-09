09 Temmuz 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kondisyon çalıştı

Beşiktaş kondisyon çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarına dün akşam başlayan Beşiktaş, bu sabah yaptığı idman ile çalışmalarını sürdürdü.

Riva Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü ve tamamında kondisyon çalışmalarına yer verildi. Fiziksel yüklemenin yapıldığı idman oldukça yüksek tempoda gerçekleşirken son bölümde zorlanma hisseden antrenmanı 15 dakika erken tamamladı.

İzinli olan ve ile ameliyat olan Burak Yılmaz antrenmanda yer almazken bugün idmanlara başlayan Enzo Roco koşuların ardından salonda çalıştı.

Beşiktaş bu akşam saat 18.30'da yapacağı idman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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