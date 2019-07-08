08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Q7’den Antalya’da akraba ziyareti
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Hakkında birçok transfer iddiası bulunan Quaresma, Antalya tatili kapsamında Serik ilçesinde kalan akrabalarını ziyaret etti.
Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Quaresma, Portekizli akrabalarını görmek için Serik ilçesine bağlı Belek'te bir otele geçti. Yıldız futbolcuyu gören hayranları fotoğraf çektirme yarışına girdi. Q7 de bu ilgiden oldukça memnun kaldı.
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