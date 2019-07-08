08 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Q7’den Antalya’da akraba ziyareti

Q7’den Antalya’da akraba ziyareti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Hakkında birçok transfer iddiası bulunan Quaresma, tatili kapsamında Serik ilçesinde kalan akrabalarını ziyaret etti.

Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde konaklayan Quaresma, Portekizli akrabalarını görmek için Serik ilçesine bağlı Belek'te bir otele geçti. Yıldız futbolcuyu gören hayranları fotoğraf çektirme yarışına girdi. de bu ilgiden oldukça memnun kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi! Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!
Her şey askıda! Her şey askıda!
Gary Medel’e küfürlü tepki Gary Medel’e küfürlü tepki
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör