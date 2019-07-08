08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Gary Medel’e küfürlü tepki
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Copa America'da Arjantin ile Şili arasındaki üçüncülük maçında Messi ile yaşadığı gerilim sonrası kırmızı kart gören Gary Medel'e büyük tepki geldi.
Medel'in eşi ve kızına yönelik gelen hakaret içerikli ve küfürlü mesajlarla birlikte ölüm tehditlerini aldıkları ortaya çıktı. Bir İspanyol gazeteci ise Gary Medel'in eşine gönderilen bu mesajları kınadı. Arjantin basınında ise olaylardan Medel sorumlu tutulurken, Şilili oyuncunun hatası olduğu yazıldı.
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