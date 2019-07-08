08 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gary Medel’e küfürlü tepki

Gary Medel’e küfürlü tepki
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Copa America'da Arjantin ile Şili arasındaki üçüncülük maçında Messi ile yaşadığı gerilim sonrası kırmızı kart gören 'e büyük tepki geldi.

Medel'in eşi ve kızına yönelik gelen hakaret içerikli ve küfürlü mesajlarla birlikte ölüm tehditlerini aldıkları ortaya çıktı. Bir İspanyol gazeteci ise 'in eşine gönderilen bu mesajları kınadı. Arjantin basınında ise olaylardan Medel sorumlu tutulurken, Şilili oyuncunun hatası olduğu yazıldı.
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