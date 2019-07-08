08 Temmuz 2019, Pazartesi
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'AYNI RAKAMA GELEMEZSİN'
Öte yandan Adriano'nun olumsuz görüşmeler üzerine Beşiktaş yönetimine haber yollayıp "Geçen sezon aldığım paraya imzaya hazırım" dediği bildirildi.
Ancak başkan Fikret Orman'ın Adriano'ya sıcak bakmasına rağmen rakamı yüksek bulduğu için transferi onaylamadığı, ancak rakamı düşürürse gelebileceğini ilettiği belirtildi.
Adriano boşta kaldı
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Siyah beyazlı takımla sözleşmesi bittikten sonra ülkesi Brezilya'da takım arayan Adriano Correira hala umduğu teklifi bulamadı.
Tecrübeli sol bekin masaya oturduğu kulüplerden biri de Sao Paulo'ydu. Brezilya ekibinden bu görüşmeyle ilgili olumsuz açıklama geldi. Adriano ile kurulan temaslarda menajerinin istediği yüksek ücret nedeniyle anlaşılamadığı kaydedildi. Sambacının birkaç kulüple daha masaya oturacağı ifade edildi.
'AYNI RAKAMA GELEMEZSİN'
Öte yandan Adriano'nun olumsuz görüşmeler üzerine Beşiktaş yönetimine haber yollayıp "Geçen sezon aldığım paraya imzaya hazırım" dediği bildirildi.
Ancak başkan Fikret Orman'ın Adriano'ya sıcak bakmasına rağmen rakamı yüksek bulduğu için transferi onaylamadığı, ancak rakamı düşürürse gelebileceğini ilettiği belirtildi.
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