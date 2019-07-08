08 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Her şey askıda!

Her şey askıda!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Başta Boyd olmak üzere birkaç isimle anlaşan , imzaları attırmak için yapılandırma çalışmasının bitmesini bekliyor.

Son olarak Ankaragücü'nde kiralık forma giyen Tyler Boyd ile her konuda anlaşan siyahbeyazlılar yapılandırması çalışmasının henüz tamamlanmaması sebebiyle transferde adım atamıyor... Yapılandırma çalışmasının önümüzdeki hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından anlaşılan oyunculara resmi imzaları attırmaya başlayacak olan siyah-beyazlı yönetim, 13-22 Temmuz'da arasındaki kampına transferlerin çoğunu yetiştirmek amacında. Teknik direktör 'nın da başkan 'la yaptığı görüşmelerde "Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi. En azından kampına (25 Temmuz) kadar takımı tamamlamış olalım" dediği gelen haberler arasında.
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