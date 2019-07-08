08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Her şey askıda!
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Başta Boyd olmak üzere birkaç isimle anlaşan Beşiktaş, imzaları attırmak için borç yapılandırma çalışmasının bitmesini bekliyor.
Son olarak Ankaragücü'nde kiralık forma giyen Tyler Boyd ile her konuda anlaşan siyahbeyazlılar borç yapılandırması çalışmasının henüz tamamlanmaması sebebiyle transferde adım atamıyor... Yapılandırma çalışmasının önümüzdeki hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin tamamlanmasının ardından anlaşılan oyunculara resmi imzaları attırmaya başlayacak olan siyah-beyazlı yönetim, 13-22 Temmuz'da arasındaki Türkiye kampına transferlerin çoğunu yetiştirmek amacında. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmelerde "Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi. En azından Avusturya kampına (25 Temmuz) kadar takımı tamamlamış olalım" dediği gelen haberler arasında.
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