08 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.07.2019

'ta yeni sezon öncesi 6 futbolcuya daha sağlık kontrolü yapıldı.

Siyah-beyazlılarda , Domagoj Vida, Loris Karius, Adem Ljajic, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncular, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Beşiktaşlı futbolcuların sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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