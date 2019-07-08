08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Emre Mor için Avcı devrede
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Bir süredir adı Beşiktaş'la anılan Emre Mor transferinde Abdullah Avcı'nın devrede olduğu bildirildi.
Usta hocanın, bu hafta içinde 21 yaşındaki kanat oyuncusu ve menajeri Ali Polot ile görüşüp Beşiktaş'a gelmesi konusunda iknaya çalışacağı kaydedildi. İspanyol ekibi Celta Vigo'da gönderilecekler listesinde olan Emre Mor için Beşiktaş'ın 3.5 milyon euro önerdiği ancak rakamın düşük bulunduğu iddia edilmişti.
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