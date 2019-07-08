08 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Emre Mor için Avcı devrede

Emre Mor için Avcı devrede
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Bir süredir adı 'la anılan transferinde 'nın devrede olduğu bildirildi.

Usta hocanın, bu hafta içinde 21 yaşındaki kanat oyuncusu ve menajeri Ali Polot ile görüşüp 'a gelmesi konusunda iknaya çalışacağı kaydedildi. İspanyol ekibi Celta Vigo'da gönderilecekler listesinde olan için Beşiktaş'ın 3.5 milyon euro önerdiği ancak rakamın düşük bulunduğu iddia edilmişti.
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