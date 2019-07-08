08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Douglas’tan vazgeçildi
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Beşiktaş son olarak Sivasspor'da kiralık oynayan Douglas ile ilgilenmişti.
Gelen haberlere göre yönetimin, Brezilyalı sağ bekle görüşmelerde olumlu sonuç almasına rağmen teknik heyetin verdiği olumsuz rapor nedeniyle transferden vazgeçtiği bildirildi. Oyuncunun kulübü Barcelona 28 yaşındaki ismi serbest bırakmıştı.
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