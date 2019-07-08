08 Temmuz 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Douglas’tan vazgeçildi

Douglas’tan vazgeçildi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.07.2019

 son olarak 'da kiralık oynayan ile ilgilenmişti.

Gelen haberlere göre yönetimin, Brezilyalı sağ bekle görüşmelerde olumlu sonuç almasına rağmen teknik heyetin verdiği olumsuz rapor nedeniyle transferden vazgeçtiği bildirildi. Oyuncunun kulübü 28 yaşındaki ismi serbest bırakmıştı.
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