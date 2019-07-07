07 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Medel’e Fiorentina kancası

Medel’e Fiorentina kancası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.07.2019

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolcuların gelecekleri adına yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda gönderilecek isimler arasında olduğu iddia edilen Gary Medel için Fiorentina'nın devrede olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolcuların gelecekleri adına yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımda gönderilecek isimler arasında olduğu iddia edilen Gary Medel için Fiorentina'nın devrede olduğu öne sürüldü. Takımdan ayrılmak istediği ifade edilen Medel için Fiorentina'nın 5 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı ve bunun önümüzdeki hafta Beşiktaşlı yetkililere sunulacağı öne sürüldü. İtalyan basınında Fiorentina.it sitesinde yer alan haberlere göre bu girişim için geri sayıma geçildi.

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