Burak Yılmaz ameliyat edildi
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz ameliyat edildi. Kulübün resmi web sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ameliyatın iyi geçtiği herhangi bir problem olmadığı duyuruldu.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.
Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi.
Beşiktaş Ailesi olarak Burak Yılmaz'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.
Edinilen bilgilere göre golcü oyuncun tedavisi 2-3 hafta sürecek."
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