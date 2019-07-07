Boateng’de rakip!
Beşiktaş'ın transfer girişimlerinde bulunduğu Kevin Prince Boateng için Parma yarışa dahil oldu. Barcelona'da kiralık oynadıktan sonra Sassuolo'ya dönen Boateng için Beşiktaş'tan sonra Parma da devreye girdi.
Beşiktaş'ın transfer girişimlerinde bulunduğu Kevin Prince Boateng için Parma yarışa dahil oldu. Barcelona'da kiralık oynadıktan sonra Sassuolo'ya dönen Boateng için Beşiktaş'tan sonra Parma da devreye girdi. Gana basınından Ghana Soccer sitesinin haberine göre Kevin Boateng için Parma ve Beşiktaş arasında transfer yarışı başladı. Parma'nın yakın zamanda bir teklif yaparak Beşiktaş'ın önüne geçmeyi hedeflediği iddia edildi. Kariyerinde Milan, Borussia Dortmund ve Tottenham gibi kulüpler bulunan Ganalı yıldızın Beşiktaş ve Parma arasında tercihini yapması bekleniyor. Öte yandan İtalyan basını Ganalı futbolcunun Sassuolo'dan ayrılacağı ve şu ana kadar en iyi teklifin Beşiktaş tarafından yapıldığı öne sürülmüştü.
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