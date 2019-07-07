Matt Phillips’e Kartal kancası

Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen sağ açık Matt Phillips'i gündemine aldı. Yönetim, Avcı'nın da sıcak bakması üzerine harekete geçti. Kartal'ın ilk hedefinin 28 yaşındaki futbolcunun 1 senelik kontratının kalması nedeniyle bu transferi 2.5 milyon euro'ya bitirmeye çalışıyor.

Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen sağ açık Matt Phillips'i gündemine aldı. Yönetim, Avcı'nın da sıcak bakması üzerine harekete geçti. Kartal'ın ilk hedefinin 28 yaşındaki futbolcunun 1 senelik kontratının kalması nedeniyle bu transferi 2.5 milyon euro'ya bitirmeye çalışıyor.