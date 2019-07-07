07 Temmuz 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Matt Phillips’e Kartal kancası
Giriş Tarihi: 07.07.2019
Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen sağ açık Matt Phillips'i gündemine aldı. Yönetim, Avcı'nın da sıcak bakması üzerine harekete geçti. Kartal'ın ilk hedefinin 28 yaşındaki futbolcunun 1 senelik kontratının kalması nedeniyle bu transferi 2.5 milyon euro'ya bitirmeye çalışıyor.
Beşiktaş, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen sağ açık Matt Phillips'i gündemine aldı. Yönetim, Avcı'nın da sıcak bakması üzerine harekete geçti. Kartal'ın ilk hedefinin 28 yaşındaki futbolcunun 1 senelik kontratının kalması nedeniyle bu transferi 2.5 milyon euro'ya bitirmeye çalışıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"