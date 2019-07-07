07 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Matt Phillips’e Kartal kancası

Matt Phillips’e Kartal kancası
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.07.2019

, İngiltere Championship ekiplerinden forması giyen sağ açık Matt Phillips'i gündemine aldı. Yönetim, Avcı'nın da sıcak bakması üzerine harekete geçti. 'ın ilk hedefinin 28 yaşındaki futbolcunun 1 senelik kontratının kalması nedeniyle bu transferi 2.5 milyon euro'ya bitirmeye çalışıyor.

, İngiltere Championship ekiplerinden forması giyen sağ açık Matt Phillips'i gündemine aldı. Yönetim, Avcı'nın da sıcak bakması üzerine harekete geçti. 'ın ilk hedefinin 28 yaşındaki futbolcunun 1 senelik kontratının kalması nedeniyle bu transferi 2.5 milyon euro'ya bitirmeye çalışıyor.

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