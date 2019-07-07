07 Temmuz 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş müzesi ‘turistik’ rotada

Beşiktaş müzesi ‘turistik’ rotada
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.07.2019

'ın içindeki kulüp müzesi, İstanbul'un turistik gezi alanları arasına eklendi. Müzenin İstanbul'daki tanıtım otobüsü firması Big Bus'ın şehir turu kırmızı rota 5. durağına eklendiği, "Keyifli bir şehir turu planlarken 5. durakta bir mola verip, spor tarihine unutulmaz bir yolculuk yapın" sözleriyle duyuruldu.

'ın içindeki kulüp müzesi, İstanbul'un turistik gezi alanları arasına eklendi. Müzenin İstanbul'daki tanıtım otobüsü firması Big Bus'ın şehir turu kırmızı rota 5. durağına eklendiği, "Keyifli bir şehir turu planlarken 5. durakta bir mola verip, spor tarihine unutulmaz bir yolculuk yapın" sözleriyle duyuruldu.

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