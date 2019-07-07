Beşiktaş müzesi ‘turistik’ rotada

Vodafone Park'ın içindeki kulüp müzesi, İstanbul'un turistik gezi alanları arasına eklendi. Müzenin İstanbul'daki tanıtım otobüsü firması Big Bus'ın şehir turu kırmızı rota 5. durağına eklendiği, "Keyifli bir şehir turu planlarken 5. durakta bir mola verip, spor tarihine unutulmaz bir yolculuk yapın" sözleriyle duyuruldu.

Vodafone Park'ın içindeki kulüp müzesi, İstanbul'un turistik gezi alanları arasına eklendi. Müzenin İstanbul'daki tanıtım otobüsü firması Big Bus'ın şehir turu kırmızı rota 5. durağına eklendiği, "Keyifli bir şehir turu planlarken 5. durakta bir mola verip, spor tarihine unutulmaz bir yolculuk yapın" sözleriyle duyuruldu.