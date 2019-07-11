Udinese'den Dorukhan'a 10 milyon Euro

Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz için Udinese'nin 10 milyon euro'luk yeni teklif yaptığı iddia edildi.

İtalya'da Fantacalcio'da yer alan habere göre Udinese'nin ısrarla istediği Dorukhan Toköz için Beşiktaş 12 milyon euro istedi. İtalyan ekibinin ilk teklifi 7 milyon euro olurken tarafların son olarak 10 milyon euro'da anlaşma sağladıkları öne sürüldü.

Arka adalesinde sertleşme oldu

Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz, Riva'daki sezon öncesi kampında hafif bir sakatlık geçirdi. Pazartesi günü başlayan çalışmaların ardından arka adalesinde sertleşme olan Dorukhan, bireysel antrenör eşliğinde çalıştı. Dorukhan'ın tam olarak iyileştikten sonra takıma dahil olacağı belirtildi.