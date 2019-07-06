06 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Guimaraes Boyd’a zam yaptı

Boyd’a zam yaptılar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Beşiktaş, 24 yaşındaki yıldız için Guimaraes ile 1.5 milyon Euro’ya anlaşmıştı Portekiz ekibi rakamı 2.4 milyon Euro’ya yükseltti, ‘taksit’ şartını getirdi.

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Yeni Zelanda asıllı ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd'un kulübü Guimaraes, oyuncusu için son dakika zammı yaptı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki genç futbolcunun kulübü Guimaraes ile 1.5 milyon euro'ya el sıkışmıştı. Görüşmelerde son aşamaya gelinirken, Portekiz temsilcisi son dakikada istediği bonservis ücretinde zam yaptığını siyah-beyazlılara bildirdi ve "Boyd için 2.4 milyon euro istiyoruz" dedi. Beşiktaşlı yetkililer ise bu talep üzerine Guimaraes'li yetkililerle bir kez daha masaya oturmak zorunda kaldı. Portekiz ekibi yeni rakamda ısrarcı olunca, Beşiktaş yönetimi ise "O zaman bu parayı taksitle ödeyelim" şartını sundu. Taraflar bu konuda anlaşmaya varırken, resmi imzaların haftaya atılması bekleniyor. Boyd; 3 yıllık (2+1) sözleşme karşılığında senelik 1 milyon euro garanti ücret alacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
Orman kepçenin üzerinde! Orman kepçenin üzerinde!
Riza Durmisi operasyonu Riza Durmisi operasyonu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör