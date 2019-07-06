Guimaraes Boyd’a zam yaptı

Beşiktaş, 24 yaşındaki yıldız için Guimaraes ile 1.5 milyon Euro’ya anlaşmıştı Portekiz ekibi rakamı 2.4 milyon Euro’ya yükseltti, Kartal ‘taksit’ şartını getirdi.

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Yeni Zelanda asıllı ABD'li hücum oyuncusu Tyler Boyd'un kulübü Guimaraes, oyuncusu için son dakika zammı yaptı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki genç futbolcunun kulübü Guimaraes ile 1.5 milyon euro'ya el sıkışmıştı. Görüşmelerde son aşamaya gelinirken, Portekiz temsilcisi son dakikada istediği bonservis ücretinde zam yaptığını siyah-beyazlılara bildirdi ve "Boyd için 2.4 milyon euro istiyoruz" dedi. Beşiktaşlı yetkililer ise bu talep üzerine Guimaraes'li yetkililerle bir kez daha masaya oturmak zorunda kaldı. Portekiz ekibi yeni rakamda ısrarcı olunca, Beşiktaş yönetimi ise "O zaman bu parayı taksitle ödeyelim" şartını sundu. Taraflar bu konuda anlaşmaya varırken, resmi imzaların haftaya atılması bekleniyor. Boyd; 3 yıllık (2+1) sözleşme karşılığında senelik 1 milyon euro garanti ücret alacak.