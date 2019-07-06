06 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Güner’in istifası kabul edilmedi!

Güner’in istifası kabul edilmedi!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Beşiktaşlı yönetici Umut Güner'in istifası kabul edilmedi. Dün Başkan ile bir araya gelen Güner, kapalı kapılar ardında yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaşlı yönetici Umut Güner'in istifası kabul edilmedi. Dün Başkan ile bir araya gelen Güner, kapalı kapılar ardında yaklaşık 2,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. Orman'ın yönetici Güner'e, "Bu yola beraber çıktık, beraber bırakırız. İstifanı kabul etmiyorum, görevinin başındasın" dediği öğrenildi.

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