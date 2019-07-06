06 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun’un dönmesi yanlış

Cenk Tosun’un dönmesi yanlış
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.07.2019

İngiliz teknik adam , 'un İngiltere'den dönmesinin hata olacağını ifade etti. Milne, "Cenk iyi bir sezon geçirdi ve önümüzdeki sezon her şey daha iyi olacaktır." dedi.

İngiliz teknik adam , 'un İngiltere'den dönmesinin hata olacağını ifade etti. Milne, "Cenk iyi bir sezon geçirdi ve önümüzdeki sezon her şey daha iyi olacaktır. Şu an oyun mentalitesin anlamış durumda. Şartlara alıştı ve 'in temposunu öğrendi. Premier Lig'in temposu hep yüksektir, yabancılar için her zaman 1 senenin geçmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
Boyd’a zam yaptılar Boyd’a zam yaptılar
Orman kepçenin üzerinde! Orman kepçenin üzerinde!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör