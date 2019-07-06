06 Temmuz 2019, Cumartesi
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4 genç isimler sözleşme uzatıldı
Giriş Tarihi: 06.07.2019
Yaz transfer döneminin sessiz takımlarından olan Beşiktaş'ta iç transferde hareketlilik yaşadı. Siyah beyazlılar, genç futbolcularının sözleşmelerini uzattı.
Yaz transfer döneminin sessiz takımlarından olan Beşiktaş'ta iç transferde hareketlilik yaşadı. Siyah beyazlılar, genç futbolcularının sözleşmelerini uzattı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Oğuzhan Akgün ile 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmeleri 2023, 18 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ile İlkay İşler'in sözleşmelerinin ise 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.
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