06 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

4 genç isimler sözleşme uzatıldı

4 genç isimler sözleşme uzatıldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Yaz transfer döneminin sessiz takımlarından olan Beşiktaş'ta iç transferde hareketlilik yaşadı. beyazlılar, genç futbolcularının sözleşmelerini uzattı.

Yaz transfer döneminin sessiz takımlarından olan Beşiktaş'ta iç transferde hareketlilik yaşadı. beyazlılar, genç futbolcularının sözleşmelerini uzattı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Oğuzhan Akgün ile 18 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmeleri 2023, 18 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz ile İlkay İşler'in sözleşmelerinin ise 2022 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ayrılığı açıkladı! Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
Boyd’a zam yaptılar Boyd’a zam yaptılar
Orman kepçenin üzerinde! Orman kepçenin üzerinde!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör