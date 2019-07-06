06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fikret Orman kepçenin üzerinde!
Giriş Tarihi: 06.07.2019
Beşiktaş'ta tesisleri yenileme çalışmaları sürüyor, Başkan Fikret Orman da çalışmaları yerinde takip ediyor. Kepçenin üzerine çıkıp sahayı inceleyen Başkan, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Beşiktaş'ta tesisleri yenileme çalışmaları sürüyor, Başkan Fikret Orman da çalışmaları yerinde takip ediyor. Kepçenin üzerine çıkıp sahayı inceleyen Başkan, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Fikret Orman, paylaşımının altına şu not düştü: "Bütün emeklerimiz hem futbol, hem de değerler eğitimi alacak genç sporcularımız için."
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