06 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman kepçenin üzerinde!

Orman kepçenin üzerinde!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.07.2019

Beşiktaş'ta tesisleri yenileme çalışmaları sürüyor, Başkan da çalışmaları yerinde takip ediyor. Kepçenin üzerine çıkıp sahayı inceleyen Başkan, hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Beşiktaş'ta tesisleri yenileme çalışmaları sürüyor, Başkan da çalışmaları yerinde takip ediyor. Kepçenin üzerine çıkıp sahayı inceleyen Başkan, hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Fikret Orman, paylaşımının altına şu not düştü: "Bütün emeklerimiz hem futbol, hem de değerler eğitimi alacak genç sporcularımız için."

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