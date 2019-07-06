Beşiktaş'ta Dorukhan çıkmazı
İtalyan temsilcisi Udinese’nin 7 milyon euro önerdiği, Beşiktaş’ın ise 10 milyon euro istediği Dorukhan’la görüşen yönetim genç yıldız konusunda kararsız.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz konusunda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlı forma altında gösterdiği başarılı performans sayesinde önce Milli Takım'a seçilen, ardından Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine dahil olan Dorukhan için bugüne kadar en ciddi teklifi 7 milyon euro ile Udinese yaptı. Beşiktaş yönetimi ise İtalyan ekibinden 10 milyon euro isteyince görüşmeler tıkandı. Başkan Fikret Orman'ın bırakmayı düşünmediği Dorukhan ise siyah-beyazlı yöneticilerin bir görüşme yaptığı ve "Gitmek istiyor musun?" diye sorduğu belirtildi. Genç yıldızın ise "Elbette yurt dışında oynamak isterim. Ama son karar kesinlikle sizin. Ortada dolaşan bazı rakamlar var, eğer kulübün menfaatleri bunu gerektiriyorsa, sizin söylediğinize karşı çıkmam" yanıtını verdiği öğrenildi. Dorukhan için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek.
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