06 Temmuz 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Quaresma İbra ile buluşuyor!

Quaresma İbra ile buluşuyor!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.07.2019

ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen takımdaki geleceği belirsiz olan Ricardo Quaresma, kariyerini 'te sürürebilir. Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre Quaresma, kariyerinin son yıllarında 'hava değişikliği' istediği için MLS'e gitmeye sıcak bakıyor.

ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen takımdaki geleceği belirsiz olan Ricardo Quaresma, kariyerini 'te sürürebilir. Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre Quaresma, kariyerinin son yıllarında 'hava değişikliği' istediği için MLS'e gitmeye sıcak bakıyor. MLS ekibi Los Angeles Galaxy'nin Quaresma'yı en çok isteyen takım olduğu belirtiliyor. Quaresma, LA Galaxy'e gitmesi halinde Zlatan Ibrahimovic ile takım arkadaşı olacak. Ibrahimovic ile Quaresma, bundan tam 10 yıl önce Inter'de takım arkadaşıydı. Quaresma'nın kısa bir zaman içinde Beşiktaş Başkanı ile görüşeceği ve geleceğinin netlik kazanacağı belirtiliyor.

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