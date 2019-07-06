Quaresma İbra ile buluşuyor!
Beşiktaş ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen takımdaki geleceği belirsiz olan Ricardo Quaresma, kariyerini MLS'te sürürebilir. Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre Quaresma, kariyerinin son yıllarında 'hava değişikliği' istediği için MLS'e gitmeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş ile bir yıllık sözleşmesi olmasına rağmen takımdaki geleceği belirsiz olan Ricardo Quaresma, kariyerini MLS'te sürürebilir. Portekiz'in A Bola gazetesinin haberine göre Quaresma, kariyerinin son yıllarında 'hava değişikliği' istediği için MLS'e gitmeye sıcak bakıyor. MLS ekibi Los Angeles Galaxy'nin Quaresma'yı en çok isteyen takım olduğu belirtiliyor. Quaresma, LA Galaxy'e gitmesi halinde Zlatan Ibrahimovic ile takım arkadaşı olacak. Ibrahimovic ile Quaresma, bundan tam 10 yıl önce Inter'de takım arkadaşıydı. Quaresma'nın kısa bir zaman içinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşeceği ve geleceğinin netlik kazanacağı belirtiliyor.
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