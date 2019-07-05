05 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da

Beşiktaş'ta transfer! 1 yıllık imza
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 'li basketbolcu Shaquielle ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2019-2020 sezonu öncesinde çalışmalarına başlayan , ilk hamlesini yaptı. Siyah-beyazlılar, son olarak 'da forma giyen 'li basketbolcu Shaquielle ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, McKissic ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

1990 ABD doğumlu olan Shaquille McKissic, forvet pozisyonunda görev almaktadır. 29 yaşındaki basketbolcu 'de daha önce Basketbol ve formalarını giydi. 2018-2019 sezonunda Gaziantep Basketbol'da forma giyen tecrübeli basketbolcu, 31 lig maçına çıktı ve 13.5 sayı, 3.2 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları ile mücadele etti.



SHAQUİELLE MCKİSSİC KİMDİR?

17 Ağustos 1990 ABD doğumlu olan Shaquille McKissic, 196 cm boyunda ve forvet pozisyonunda görev almaktadır. Daha önce ülkemizde Gaziantep Basketbol ve Uşak Sportif formalarını giyen başarılı basketbolcu Arizona State mezunudur. Profesyonel kariyerine 2015-2016 sezonunda 'da Consultinvest VL Pesaro'da başlayan Shaquielle McKissic, bu sezonu Kore ligi ekiplerinden Changwon Sakers'da; 16.1 sayı, 5.2 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla tamamladı. 2016-2017 sezonunda Uşak Sportif forması giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu, süre aldığı 26 lig maçında 15.8 sayı, 5.7 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Uşak Sportif formasıyla 11 BCL maçına çıkan Shaq, 14.8 sayı ve 4.3 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2017-2018 sezonuna Gran Canaria'da başlayan basketbolcu, 10 lig maçında 5.5 sayı, 1.7 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadıktan sonra sezon ortasında 'nın Avtodor saratov takımına transfer oldu. Avtodor Saratov forması altında 18 maçta mücadele eden Shaquielle McKissic; 8.5 sayı, 2.4 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı. 2018-2019 sezonunda Gaziantep Basketbol'da forma giyen tecrübeli basketbolcu 31 lig maçına çıktı ve 13.5 sayı, 3.2 ribaund, 2.3 asist ortalamalarını yakaladı. Shaquielle McKissic, 2019-2020 sezonu öncesinde Beşiktaş Sompo Japan Takımımız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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