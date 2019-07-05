Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Shaquielle McKissic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

MCKİSSİC

17 Ağustos 1990 ABD doğumlu olan Shaquille McKissic, 196 cm boyunda ve forvet pozisyonunda görev almaktadır. Daha önce ülkemizde Gaziantep Basketbol ve Uşak Sportif formalarını giyen başarılı basketbolcu Arizona State mezunudur. Profesyonel kariyerine 2015-2016 sezonunda İtalya'da Consultinvest VL Pesaro'da başlayan Shaquielle McKissic, bu sezonu Kore ligi ekiplerinden Changwon LG Sakers'da; 16.1 sayı, 5.2 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla tamamladı. 2016-2017 sezonunda Uşak Sportif forması giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu, süre aldığı 26 lig maçında 15.8 sayı, 5.7 ribaund ve 2.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Uşak Sportif formasıyla 11 BCL maçına çıkan Shaq, 14.8 sayı ve 4.3 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2017-2018 sezonuna Gran Canaria'da başlayan basketbolcu, 10 lig maçında 5.5 sayı, 1.7 ribaund ve 1.4 asist ortalamalarıyla oynadıktan sonra sezon ortasında Rusya'nın Avtodor saratov takımına transfer oldu. Avtodor Saratov forması altında 18 maçta mücadele eden Shaquielle McKissic; 8.5 sayı, 2.4 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı. 2018-2019 sezonunda Gaziantep Basketbol'da forma giyen tecrübeli basketbolcu 31 lig maçına çıktı ve 13.5 sayı, 3.2 ribaund, 2.3 asist ortalamalarını yakaladı. Shaquielle McKissic, 2019-2020 sezonu öncesinde Beşiktaş Sompo Japan Takımımız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.