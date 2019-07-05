05 Temmuz 2019, Cuma
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Medel Copa America'ya veda etti
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Beşiktaş'ın yıldızı Gary Medel'in kaptanlığını yaptığı Şili Milli Takımı, Copa America'ya yarı finalde veda etti. Şili, Peru'ya 3-0 mağlup olarak finale çıkma şansını kaybederken, Gary Medel "Peru iyi oynadı ve finale çıkmayı hak etti." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın yıldızı Gary Medel'in kaptanlığını yaptığı Şili Milli Takımı, Copa America'ya yarı finalde veda etti. Şili, Peru'ya 3-0 mağlup olarak finale çıkma şansını kaybederken, Gary Medel "Peru iyi oynadı ve finale çıkmayı hak etti." ifadelerini kullandı.
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