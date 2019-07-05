05 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Medel Copa America'ya veda etti

Medel Copa America'ya veda etti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.07.2019

'ın yıldızı Gary Medel'in kaptanlığını yaptığı Şili , 'ya yarı finalde veda etti. Şili, Peru'ya 3-0 mağlup olarak finale çıkma şansını kaybederken, Gary Medel "Peru iyi oynadı ve finale çıkmayı hak etti." ifadelerini kullandı.

'ın yıldızı Gary Medel'in kaptanlığını yaptığı Şili , 'ya yarı finalde veda etti. Şili, Peru'ya 3-0 mağlup olarak finale çıkma şansını kaybederken, Gary Medel "Peru iyi oynadı ve finale çıkmayı hak etti." ifadelerini kullandı.
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