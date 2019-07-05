05 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Samuel Eduok sürprizi

Samuel Eduok sürprizi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Bir süredir Boyd'u kovalayan ve hem kendisi hem de kulübüyle el sıkışan 'ın sürpriz bir hamle yaptığı ve sezonun ikinci yarısını Erzurum'da tamamlayan Eduok için hamle yaptığı bildirildi.

Bir süredir Boyd'u kovalayan ve hem kendisi hem de kulübüyle el sıkışan 'ın sürpriz bir hamle yaptığı ve sezonun ikinci yarısını Erzurum'da tamamlayan Eduok için hamle yaptığı bildirildi. Nijeryalı oyuncunun bonservisinin elinde bulunması da kadroya katılması yönünde çalışmalar yapılmasında etkili oldu.

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