Beşiktaş'tan Samuel Eduok sürprizi

Bir süredir Boyd'u kovalayan ve hem kendisi hem de kulübüyle el sıkışan Beşiktaş'ın sürpriz bir hamle yaptığı ve sezonun ikinci yarısını Erzurum'da tamamlayan Eduok için hamle yaptığı bildirildi.

Bir süredir Boyd'u kovalayan ve hem kendisi hem de kulübüyle el sıkışan Beşiktaş'ın sürpriz bir hamle yaptığı ve sezonun ikinci yarısını Erzurum'da tamamlayan Eduok için hamle yaptığı bildirildi. Nijeryalı oyuncunun bonservisinin elinde bulunması da kadroya katılması yönünde çalışmalar yapılmasında etkili oldu.