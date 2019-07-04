Beşiktaş'ta Azubuike gerginliği

Beşiktaş’ta Mısır’ın Pyramids Kulübü’ne Okechukwu Azubuike için verilen resmi teklifin basına sızdı. Bu durum Beşiktaşlı yöneticiler arasında gerginliğe sebep oldu.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Azubuike için siyah- beyazlıların resmi teklifte bulunduğunun tüm detayları ortaya çıktı... Beşiktaş, futbol direktörü Ali Naibi'nin imzasıyla Mısır'ın Pyramids Kulübü'ne Azubuike'nin transferi için 250 bin euro karşılığında 1 yıl kiralama teklifinde bulundu. Siyah-beyazlıların teklifinde ayrıca Nijeryalı futbolcunun sezon içerisinde sergileyeceği performansa göre 1 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonu da eklendi. Bu yazışmanın basına sızması yöneticiler arasında gerginliğe sebep oldu. Beşiktaşlı yöneticiler, "Resmi tekliflerin dışarıya sızması kabul edilir bir şey değil. Bazen bir futbolcunun transferi için ezeli rakiplerimizle rekabete giriyoruz, bu evraklar basına sızıyorsa onların da tekliflerimizi öğrenmesi çok kolay. Bu evrağında menajerlerden çıktığını düşünüyoruz" açıklamasında bulundular. Yönetici Ahmet Kavalcı, Ali Naibi'ye güveninin tam olduğunu, belgenin menajerler tarafından piyasayı kızıştırmak için basına sızdırıldığını ifade etti.



UMUT GÜNER İSTİFA ETTİ Mİ?

Beşiktaşlı yönetici Umut Güner'in yönetim kuruluna istifasını verdiği iddia edildi. Mayıs'ta yapılan Olağan Genel Kurul'da yeniden yönetime seçilen Güner'in, yönetime faksla istifasını sunduğu belirtildi. Güner'in istifasında özellikle erkek voleybol şubesinin faaliyetlerini durdurma kararı almasının da önemli rol oynadığı öğrenildi.