05 Temmuz 2019, Cuma
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"Burak Yılmaz Mandzukic’e benziyor"
Giriş Tarihi: 05.07.2019
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Lecce'nin teknik patronu Liverani, golcü futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Liverani, "Onu en iyi futbolcumuz olurdu. Olağanüstü bir güce sahip." ifadelerini kullandı.
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Lecce'nin teknik patronu Liverani, golcü futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Liverani, "Onu en iyi futbolcumuz olurdu. Olağanüstü bir güce sahip. Fiziği, özgüveni, karakteri... Türkiye - Fransa maçında onu izledim; Varane'a dans ettirdi. Burak'ı Mandzukic'e benzetiyorum, evrensel bir golcü" dedi.
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