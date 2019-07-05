05 Temmuz 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

"Burak Yılmaz Mandzukic’e benziyor"

Mandzukic’e benziyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Lecce'nin teknik patronu Liverani, golcü futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Liverani, "Onu en iyi futbolcumuz olurdu. Olağanüstü bir güce sahip." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak isteyen Lecce'nin teknik patronu Liverani, golcü futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsetti. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Liverani, "Onu en iyi futbolcumuz olurdu. Olağanüstü bir güce sahip. Fiziği, özgüveni, karakteri... - Fransa maçında onu izledim; Varane'a dans ettirdi. Burak'ı Mandzukic'e benzetiyorum, evrensel bir golcü" dedi.

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