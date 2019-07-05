Beşiktaş'ta harekat başladı

Transferde şu ana kadar sessizliğini koruyan Beşiktaş, Emre Kılınç’a karşılık Sivasspor’a Orkan, Roco ve Lens’i önerdi. Bursalı Umut ve Erzurumlu Taylan için kiralama teklifi yapıldı.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar son olarak Sivasspor'un 24 yaşındaki genç yıldızı Emre Kılınç için kırmızı-beyazlılara teklifini sundu. Beşiktaş yönetimi, sol kanat ve orta sahada görev yapan Emre'yi alabilmek için Sivasspor'a Orkan Çınar ve Enzo Roco'yu önerdi. Ayrıca Jeremain Lens'in de, alacaklarının yarısı Beşiktaş tarafından ödenerek bir yıllığına kiralanması teklifi yapıldı. Senelik 2.3 milyon euro alacak Lens'in ikna edilmesi ise Sivasspor yönetimine bırakıldı. Bu arada siyah-beyazlılar Umut Meraş ve Taylan Antalyalı için de teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar Umut için Bursaspor'a "2 milyon TL verelim, bize kiralayın. Süper Lig'i geri dönünce, o da size dönsün. Kalmasını istersek sezon sonunda 10 milyon TL verelim" denildi. Taylan içinde Erzurum'a benzer bir teklifte bulunuldu.