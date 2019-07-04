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Lewis Holtby’ye Beşiktaş kancası
Giriş Tarihi: 04.07.2019
Kartal transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şartları konusunda araştırma yaptığı Lewis Holtby için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ortaya çıktı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şartları konusunda araştırma yaptığı Lewis Holtby için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ortaya çıktı. Abdullah Avcı'nın kanat eksikliği yüzünden ve piyasada Beşiktaş'ta oynayabilecek kalitede bedelsiz bir kanat oyuncusu olmadığı için Alman oyuncuya yöneldiği iddia edildi. Avcı'nın Holtby'yi 10 numara oynatabileceğini, Ljajic'i de sol kanatta kullanabileceğini söyleyerek yönetime rapor verdiği bildirildi.
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