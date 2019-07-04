04 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Lewis Holtby’ye Beşiktaş kancası

Lewis Holtby’ye kanca
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.07.2019

transfer çalışmalarına devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şartları konusunda araştırma yaptığı Lewis Holtby için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ortaya çıktı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şartları konusunda araştırma yaptığı Lewis Holtby için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ortaya çıktı. 'nın kanat eksikliği yüzünden ve piyasada Beşiktaş'ta oynayabilecek kalitede bedelsiz bir kanat oyuncusu olmadığı için Alman oyuncuya yöneldiği iddia edildi. Avcı'nın Holtby'yi 10 numara oynatabileceğini, Ljajic'i de sol kanatta kullanabileceğini söyleyerek yönetime rapor verdiği bildirildi.

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