04 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Dorukhan beklemede

Dorukhan beklemede
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz transferin gözdesi durumunda . oyuncu için Udinese'nin 'a 7 milyon euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz transferin gözdesi durumunda . oyuncu için Udinese'nin 'a 7 milyon euro'luk transfer teklifi yaptığı öğrenildi. Teklifin değerlendirilmeye alındığı bilgisine ulaşılırken Beşiktaş'ın milli oyuncu için en az 10 milyon Euro istediği öğrenildi.

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