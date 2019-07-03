03 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı sağlık kontrolünden geçti

Abdullah Avcı sağlık kontrolünden geçti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Beşiktaş Teknik Direktörü , sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan Avcı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Tecrübeli teknik adam ayrıca, akciğer ile kardiyak testleri ve radyolojik kontrollere tabi tutuldu.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta sol beke Ali Adnan hamlesi Beşiktaş'ta sol beke Ali Adnan hamlesi
Beşiktaş'ta şok istifa! Beşiktaş'ta şok istifa!
Lucescu'dan flaş Beşiktaş itirafı Lucescu'dan flaş Beşiktaş itirafı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör