03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Abdullah Avcı sağlık kontrolünden geçti
Giriş Tarihi: 03.07.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan Avcı, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Tecrübeli teknik adam ayrıca, akciğer ile kardiyak testleri ve radyolojik kontrollere tabi tutuldu.
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