Beşiktaş'tan Emre Kılınç operasyonu
Beşiktaş'ın, Sivassporlu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak için hareket geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin 24 yaşındaki kanat Emre Kılınç'ı transfer etmek için Demir Grup Sivasspor yönetimiyle temas halinde oldukları öğrenildi.
Beşiktaş'ın, Sivassporlu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak için hareket geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin 24 yaşındaki kanat Emre Kılınç'ı transfer etmek için Demir Grup Sivasspor yönetimiyle temas halinde oldukları öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadrosunda görmek istediği Emre'nin de Beşiktaş forması giymek istediği ve teklife sıcak baktığı öğrenildi. Genç oyuncunun kırmızı-beyazlılar ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.
UMUT MERAŞ BİLMECESİ
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Bursasporlu Umut Meraş'ın durumu belirsizliğini koruyor. Bursaspor yönetimi, Okan ve Ertuğrul'a kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeleri için transfer izni verirken; aynı izin Umut Meraş'a verilmedi. Umut'un alacaklarını ödeyen ve UÇK'ya gitmesini engelleyen Bursaspor yönetimi, 5 milyon TL'nin altına Umut'u bırakmayı düşünmediğini Beşiktaş'a iletti.
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