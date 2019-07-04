04 Temmuz 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Emre Kılınç operasyonu

Emre Kılınç operasyonu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.07.2019

Beşiktaş'ın, Sivassporlu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak için hareket geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin 24 yaşındaki kanat Emre Kılınç'ı transfer etmek için Demir Grup Sivasspor yönetimiyle temas halinde oldukları öğrenildi.

Beşiktaş'ın, Sivassporlu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak için hareket geçtiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin 24 yaşındaki kanat Emre Kılınç'ı transfer etmek için Demir Grup Sivasspor yönetimiyle temas halinde oldukları öğrenildi. Teknik direktör 'nın kadrosunda görmek istediği Emre'nin de Beşiktaş forması giymek istediği ve teklife sıcak baktığı öğrenildi. Genç oyuncunun kırmızı-beyazlılar ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

UMUT MERAŞ BİLMECESİ
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Bursasporlu Umut Meraş'ın durumu belirsizliğini koruyor. yönetimi, Okan ve Ertuğrul'a kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeleri için transfer izni verirken; aynı izin Umut Meraş'a verilmedi. Umut'un alacaklarını ödeyen ve UÇK'ya gitmesini engelleyen Bursaspor yönetimi, 5 milyon TL'nin altına Umut'u bırakmayı düşünmediğini Beşiktaş'a iletti.

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