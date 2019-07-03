03 Temmuz 2019, Çarşamba
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Taraftar ‘genç’ dedi
Giriş Tarihi: 03.07.2019
Beşiktaşlılar, duhuliye.com'un Beşiktaş taraftarına sorduğu “Yeni sezonda takımda yıldızları mı, yoksa gençleri mi görmek istersiniz?” anketinde tercihlerini gençlerden yana kullandı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, yeni sezonda genç isimleri kadroda görmek istiyor. Duhuliye.com'un Beşiktaş taraftarına sorduğu "Önümüzdeki sezon kadroda genç isimleri yoksa yıldız isimleri mi görmek istersiniz?" anketine katılan 16 bin kişinin %79.10'u takımda genç isimleri görmek istediği yönünde oy kullanırken; %20 .89'luk oy ise yıldız isimlere gitti. Son dönemde takımın yaş ortalamasının yüksek olması dışında, sorun çıkaran ve takıma yüksek oranda katkı sağlayamayan yıldızlardan sıkılan taraftar, takımlarında genç ve dinamik isimleri görmek istiyor.
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