Beşiktaş'a iyi haber! Boateng boşa çıktı...

Geçen sezon kiralık oynadığı Barcelona’ya dün resmen veda eden 32 yaşındaki santrforun kulübü Sassuolo, “Gelen tekliflere açığız” dedi, Kartal harekete geçti.

Transfer döneminin sessiz ekibi Beşiktaş'ın, Ganalı oyuncu Kevin Prince Boateng'le ilgilendiği iddia edilirken, taraftarlar bu iddia üzerine sosyal medyayı adeta salladı. G.Saray ve F.Bahçe'nin üst üste transferlerini açıkladığı günlerde sessizliğiyle dikkat çeken Beşiktaş'ın, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng'e teklif götürdüğü haberleri camiada coşkuyla karşılandı. Bonservisi İtalya'nın Sassuolo takımında bulunan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Barcelona'da geçiren 32 yaşındaki santrfor dün Barcelona'ya veda ettiğini açıkladı.



BARÇA'YA EN FAZLASINI VERDİM

Boateng, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kariyerimin en heyecan verici deneyimlerinden birinin sonuna geldim. Herkese teşekkür ediyorum. Beni en başından beri destekleyen futbolcu arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Barcelona'yı daima kalbimde taşıyacağım. Daha fazla katkı sağlamak isterdim ama verebileceğimin en fazlasını verdim" dedi. Bu açıklamanın ardından bonservisini elinde bulunduran Sassoulo'nun Sportif Direktörü Neroverdi Carnevali, Boateng'in takımda kalmayacağını ve gelen teklilere açık olduklarını açıkladı.



KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

SKY Sport İtalia'nın haberine göre Beşiktaş, Boateng için Sassuolo ile görüşmelerini hızlandırdı. İtalyan medyası, Beşiktaş'ın ciddi bir şekilde Sassoulo ile görüştüğüne manşetlerinde yer veriyor. Geçen yılın ikinci yarısında kiralık olarak Katalan temsilcisinde forma giyen Boateng'in yeni adresinin Türkiye olabileceği öne sürüldü. Barcelona'da yalnızca 4 maçta forma giyen Boateng için siyah-beyazlıların kiralık teklifinde bulunduğu, Sassuolo'nun kabul etmesi halinde, Ganalı forvetin Beşiktaş'a imza atacağı belirtildi.



Ganalı hücum oyuncusu geçen sezonun ilk yarısında İtalya liginde 13 maçta görev alırken 4 gol attı. Devre arasında Barcelona'ya kiralık olarak giden Boateng, burada istediği şansı bulamadı ve sadece 4 maçta forma giyerken gol atamadı.



Son 4 sezonda, Schalke'de oynayan serbest kalan, ardından Milan'a giden, bir sezon sonra Las Palmas, ertesi sezon Frankfurt, sonra Sassuolo'ya gidip Barcelona'ya kiralanıp geri dönen Boatenmg'in transfer trafiği kafa karıştırıyor.