03 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Reguılon’dan Beşiktaş'a kötü haber

Reguılon’dan kötü haber
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.07.2019

'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Sergio Reguilon için Sevilla'dan kötü haber geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Endülüs temsilcisi, 22 yaşındaki sol beki kiralamak için artık gün sayıyor.

'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Sergio Reguilon için Sevilla'dan kötü haber geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Endülüs temsilcisi, 22 yaşındaki sol beki kiralamak için artık gün sayıyor. La Liga takımları Alaves ile Leganes'in yanısıra Borussia Dortmund'un da oyuncu ile ilgilendiği önce sürüldü.

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