03 Temmuz 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun: En modern Avcı!

En modern Avcı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 03.07.2019

, Beşiktaş ’dan övgüyle bahsederken “Taktiksel anlamda modern düşünen bir isim, kesinlikle başarılı olacaktır” dedi.

Everton'da forma giyen , beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli forvet, Beşiktaş 'nın siyah-beyazlı ekipte önemli işler yapacağına inandığını söyledi. Abdullah Avcı'nın geriden oyun kurmayı iyi beceren bir teknik adam olduğunu belirten Cenk, "Kalecinin bile pasla çıkan bir oyun tarzını benimsiyor. Taktiksel anlamda modern düşünen bir isim. Abdullah hoca çok izliyor ve modern futbolu takip etmeye çalışıyor. Abdullah hocanın Beşiktaş'ta, Şenol hocanın da milli takımda başarılı olacağını düşünüyorum. Abdullah hoca Beşiktaş'ı şampiyon yapabilir ama daha erken. Henüz saha idmanları başlamadı. de henüz yapılmadı" ifadelerini kullandı.

GÜVEN'E DESTEK
Cenk Tosun, Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın 'e gidecek yetenekte olduğunu söyledi. Milli forvet, "Güven Yalçın iyi oynuyor son dönemde. Çok üstüne kattı. Kendini geliştirirse Premier Lig'e gidebilir. Burak Yılmaz ise her türlü, her lige gider" yorumunu yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi... G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi...
Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri yapıldı Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri yapıldı
Rodrigues Fenerbahçe'ye geliyor! Rodrigues Fenerbahçe'ye geliyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör